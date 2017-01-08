بارزاني: زيارة يلدريم لأربيل تشكل دعماً كبيراً لإقليم كردستان - الوطن العربي

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الأحد أن الزيارة الحالية التي يجريها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى أربيل تشكل دعماً كبيراً لإقليم كردستان واصفاً أياها بـ”الناجحة والمهمة”.

وقال بارزاني ، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع يلدريم عقب انتهاء اجتماعهما في أربيل، “نشكر رئيس الجمهورية التركية والحكومة والشعب التركي لما قدموه من تسهيلات ودعم لإقليم كردستان” ، مؤكداً الاستعداد لتعزيز العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات.

وحول الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية، أكد بارزاني “نواجه جميعاً آفة الإرهاب والإرهابيين، ومحاربة الإرهاب تتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف” ، مشدداً على أن “الارهابيين أصيبوا بنكسة كبيرة في محورنا ونأمل أن يحدث ذلك في جبهة تركيا والدول الأخرى”.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء التركي، عن تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين أربيل وأنقرة لحل الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان.

وقال يلدريم، “سيتم تشكيل لجنة اقتصادية بين أربيل وأنقرة وستعقد أول اجتماعاتها الشهر الجاري لتقديم كل أنواع الدعم لإقليم كردستان في المجال الإقتصادي من أجل تخطي الوضع الصعب الذي يمر به حالياً” ، مضيفاً أن جميع الوزراء “سيعملون على معالجة الوضع″.

وأضاف أن “أبواب تركيا مفتوحة في المجال الصحي أمام جميع المرضى الذين لا تتوفر علاجاتهم هنا من أجل نقلهم إلى تركيا ومنحهم العلاج اللازم”.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء التركي إن “داعش منظمة إرهابية وكذلك حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله جولن، وهذه كلها لا تخلق مشاكل لتركيا فقط بل تحدث مشاكل هنا (إقليم كردستان) والعراق وسوريا أيضاً”.

وحول وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار، قال يلدريم إن “وجودهم في سنجار ونشاطاته هناك غير مقبولة، وسنقوم بكل ما يلزم لإنهائها، كما أننا لن نقبل بتهديدات الحزب التي توجه لتركيا من هنا” ، مشيراً إلى أنه لا فرق بين حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب.

وقدم يلدريم شكره لحكومة إقليم كردستان على إغلاق المدارس التابعة لجماعة فتح الله جولن، التي تتهمها الحكومة التركية بدعم محاولة الإنقلاب التي شهدتها تركيا في 15 تموز/يوليو الماضي.

كان بارزاني استقبل الأحد رئيس الوزراء التركي، وعقد معه اجتماعاً مشتركاً عقب لقاء جمع يلدريم ورئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بحضور نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد الطالباني وعدد من الوزراء الأتراك.

ووصل يلدريم إلى بغداد في زيارة رسمية هي الأولى له منذ تولي المنصب برفقة عدد من الوزراء وعقد مباحثات دبلوماسية مع رئيس العراق فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.