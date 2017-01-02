بارزاني: قد نواجه جماعات إرهابية غير داعش في الموصل
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رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني
اخبار عربى

بارزاني: قد نواجه جماعات إرهابية غير داعش في الموصل

2 يناير, 2017
أحمد علي
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طالب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني الاثنين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بمواصلة دعم جهوده في الحرب على تنظيم داعش.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، مضيفاً أن القوات العراقية نجحت في طرد داعش من العديد من القرى والمناطق قرب الموصل.

وأشار رئيس الإقليم إلى أنه قد يواجه جماعات إرهابية أخرى غير داعش خلال معركة الموصل على حد قوله.

من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، بتقديم كافة الدعم للعراق في المعركة ضد الإرهاب.

وأثني الرئيس الفرنسي على قوات البيشمركة قائلاً “لم يكن من الممكن مواجهة داعش من دون بسالة قوات البيشمركة الكردية”.

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أحمد علي

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