باكستان تطلق أول صاروخ قادر على حمل رأس نووية
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صاروخ نووي باكستان في أحد الاستعراضات العسكرية
صاروخ نووي باكستان في أحد الاستعراضات العسكرية
اخبار سلاح

باكستان تطلق أول صاروخ قادر على حمل رأس نووية

9 يناير, 2017
أحمد علي
1 دقيقة
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قال الجيش الباكستاني إنه أطلق الاثنين أول صاروخ له من على ظهر غواصة، في استعراض للقوة في دولة تعتبر تطوير الصواريخ أسلوباً لردع خصمها الهند.

وأُطلق الصاروخ بابور-3 القادر على حمل رؤوس نووية، والذي يصل مداه إلى 450 كيلومتراً، من مكان مجهول في المحيط الهندي، ومن المرجح أن يؤجج ذلك التوتر المستمر منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان.

وقال الجناح الإعلامي في الجيش في بيان “تعتبر باكستان هذا التطوير خطوة تجاه تعزيز سياسة ردع معقولة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية.

وخاضت باكستان والهند ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1947، وتطوران صواريخ مختلفة منذ أول التجارب النووية في البلدين في مايو (أيار) 1998.

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أحمد علي

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