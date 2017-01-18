بالأسماء.. حكام مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين والتي تقام مبارياتها الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

وجاءت أطقم تحكيم مباريات دور الـ32 كالتالي:

العدالة والباطن على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء للحكم مشاري عسيري ويساعده بليغ رمضان ومحمد القرني وحكم رابع قاسم محمد.

ضمك والإتفاق على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في ابها للحكم أحمد الرميخاني ويساعده ابراهيم الدخيل وسامي العرفج وحكم رابع محمد ابوشقارة .

أحد والعروبة على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة للحكم محمد السماعيل ويساعده خالد الغامدي ومشاري الفهد وحكم رابع سلطان الحربي.

الهلال والقيصومه على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز للحكم عبدالله النحيت ويساعده محمد الوحيمر ومحمد المطرودي وحكم رابع مشاري الشمري .

هجر والعروبة في الأحساء للحكم فيصل البلوي ويساعده بدر الخيبري وعادل الغامدي وحكم رابع حيدر الشريده.