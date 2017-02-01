بالصور.. أكثر الأسلحة الروسية خطورة التي ترعب العدو
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صاروخ روسي
صاروخ روسي
اخبار سلاح

بالصور.. أكثر الأسلحة الروسية خطورة التي ترعب العدو

1 فبراير, 2017
أحمد علي
1 دقيقة

ذكرت مصادر صحيفة أن أكثر الأسلحة الروسية خطورة والتي ترعب العدو، منها غواصة “نوفوروسيسك” ومنظومة الدفاع الصاروخي “إس-300” القادرة على ضرب ست طائرات في آن واحد، وصاروخ “أر إس-24 “يارس” الذي تفوق قوته قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما.

الأسلحة المخيفة في الجيش الروسي:

إس-300:
نظام صواريخ مضادة للطائرات بعيدة المدى.
يطلق 12 صاروخ في آن واحد.
قادر على إسقاط ست طائرات في وقت واحد.

“نوفوروسيسك”:
غواصة غير مرئية تقريبا.
كما يقول المطورين، تكنولوجيا التخفي تجعل العدو غير قادر على كشفها في الماء.

“توبوليف” تو-160:
أكبر طائرة مقاتلة في العالم أسرع من الصوت.
قادرة على حمل 40 ألف كغ.

بانتسير-إس1:
نظام صواريخ مضادة للطائرات.
فيه 12 صاروخا موجها أرض-جو.
ومدفعان من عيار 30 ملم.

مي-28 “المدمرة”:
مروحية هجومية المفضلة للقوات البرية والجوية.
مزودة بمدفع ذاتي عياره 30 ملم يقع في الجزء السفلي من هيكل الطائرة.
يمكن تركيب صواريخ على الأجنحة.

أر إس-24 “يارس”
صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية.
تستخدم منذ عام 2010.
الصاروخ أقوى بـ100 مرة من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما.

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أحمد علي

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