بالصور.. أكثر الأسلحة الروسية خطورة التي ترعب العدو

ذكرت مصادر صحيفة أن أكثر الأسلحة الروسية خطورة والتي ترعب العدو، منها غواصة “نوفوروسيسك” ومنظومة الدفاع الصاروخي “إس-300” القادرة على ضرب ست طائرات في آن واحد، وصاروخ “أر إس-24 “يارس” الذي تفوق قوته قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما.

الأسلحة المخيفة في الجيش الروسي:

إس-300:

نظام صواريخ مضادة للطائرات بعيدة المدى.

يطلق 12 صاروخ في آن واحد.

قادر على إسقاط ست طائرات في وقت واحد.

“نوفوروسيسك”:

غواصة غير مرئية تقريبا.

كما يقول المطورين، تكنولوجيا التخفي تجعل العدو غير قادر على كشفها في الماء.

“توبوليف” تو-160:

أكبر طائرة مقاتلة في العالم أسرع من الصوت.

قادرة على حمل 40 ألف كغ.

بانتسير-إس1:

نظام صواريخ مضادة للطائرات.

فيه 12 صاروخا موجها أرض-جو.

ومدفعان من عيار 30 ملم.

مي-28 “المدمرة”:

مروحية هجومية المفضلة للقوات البرية والجوية.

مزودة بمدفع ذاتي عياره 30 ملم يقع في الجزء السفلي من هيكل الطائرة.

يمكن تركيب صواريخ على الأجنحة.

أر إس-24 “يارس”

صواريخ باليستية عابرة للقارات برؤوس نووية.

تستخدم منذ عام 2010.

الصاروخ أقوى بـ100 مرة من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما.