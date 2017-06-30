بدء سريان قرار ترامب بحظر السفر

بدأ سريان مفعول القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن تنفيذ جزئي لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر السفر على مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة.

وكانت المحكمة العليا قد أوضحت قبل ثلاثة أيام، عند إصدارها القرار أن أي مواطن من السودان وسوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن لن يحصل على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

كما جاء في القرار الذي وقعه ترامب مارس الماضي، إلا إن كان لديه علاقة وطيدة مع كيان في الولايات المتحدة كمدرسة أو جامعة أو عمل تجاري أو عائلة.

وفي توجيه صدر في وقت متأخر من الأربعاء قالت وزارة الخارجية إن العلاقات العائلية المسموح دخولها ستشمل الوالد أو الزوجة أو الابن أو الابنة أو زوجة الابن أو الابنة في الولايات المتحدة.

وسيسمح لمواطني هذه الدول ممن لديهم تأشيرات سابقة بدخول الولايات المتحدة.

ومن المفترض أن تستمع المحكمة لدفاع البيت الأبيض في أكتوبر المقبل بشأن قرار حظر السفر من أجل اتخاذ قرار بشأن اعتماده بشكل كلي من عدمه، فنادرا ما تتخذ المحكمة العليا قرارا بتنفيذ جزئي لإجراء معين.