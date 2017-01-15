بدء مناورات عسكرية مشتركة بين الإمارات وبريطانيا

ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، الأحد، إن بريطانيا والإمارات بدأتا مناورات عسكرية مشتركة باسم “خنجر البحر 2017”.

وقالت وام إن المناورات تهدف إلى “التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف الأسلحة المشاركة”، وتأتي المناورات في ظل استمرار التوترات بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة من جانب، وإيران من جانب آخر.

وتتهم السعودية وجيرانها الخليجيون إيران بالسعي لمد نفوذها في العالم العربي من خلال دعم المقاتلين في صراعات تستعر في أنحاء المنطقة. وتنفي طهران هذا الاتهام.

وأطلقت مدمرة تابعة للأسطول الأميركي طلقات تحذيرية على أربع سفن عسكرية إيرانية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.