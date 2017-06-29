برافو يحبط مخطط رونالدو ويعبر بتشيلي إلى نهائي كأس القارات

تأهل منتخب تشيلي إلى نهائي كأس القارات بفوزه على نظيره البرتغالي 3-صفر بركلات الترجيح، بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي أمس الأربعاء في قازان.

وتعملق حارس عرين مانشستر سيتي كلاوديو برافو في المباراة، حيث نجح في صد أول ثلاثة ركلات ترجيح ليمنح بلاده بطاقة التأهل للنهائي.

وحرم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إكمال موسمه الرائع بعد إحرازه ثنائية الليغا ودوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد.

وستواجه في النهائي المقرر الاحد المقبل الفائز بين منتخبي ألمانيا والمكسيك اللذين يلتقيان الخميس في سوتشي.

وهذا أول فوز لتشيلي على البرتغال بعد خسارتين وتعادل.