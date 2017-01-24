برشلونة يتخذ الخطوة الحاسمة لتجديد عقد النجم ميسي

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة أعدّ عرضا لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ينوي تقديمه إليه، خلال الساعات المقبلة.

وكشفت صحيفة “سبورت” المقربة من النادي الكتالوني، الثلاثاء، أن “رئيس النادي، خوسيب ماريا بارتوميو، ينوي عقد اجتماع قريبا، مع ميسي بخصوص التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد”.

وأكدت أن “بارتوميو، يريد أن يحضر شخصيا المفاوصات الأولية؛ نظرا لأهمية الأمر، حيث يرغب في شرح تفاصيل العقد الجديد للنجم الأرجنتيني”.

وأضافت أن رئيس برشلونة يريد إجراء المفاوضات بنفسه دون إسناد الأمر لأي شخص آخر داخل إدارة النادي “نظرا لحساسية الموقف، فمستقبل ميسي مع برشلونة على المحك”.

وأكملت “هذه مجرد بداية للمفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار أن لهذا العقد أهمية خاصة لأنه سيمثل المشروع المستقبلي للنادي ويعد ميسي جزءا منه”.