برشلونة يرصد خليفة إنريكي في الدوري الإنجليزي
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ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي
ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي
أوروبا رياضة

برشلونة يرصد خليفة إنريكي في الدوري الإنجليزي

8 يناير, 2017
أحمد علي
1 دقيقة
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تبحث عن خليفة للمدير الفني الحالي للفريق الكاتالوني لويس إنريكي في البريميرليغ.

وقالت التقارير إن إدارة برشلونة تسعى للتعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، لتولي قيادة الفريق الكتالوني خلفًا لإنريكي.

ولم يحسم إنريكي قرار البقاء مع برشلونة أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي، موعد انتهاء عقده، ولكن المفاوضات حول التجديد مع الإدارة لا تزال جارية.

وخسر برشلونة 2-1 امام أمام أتليتكو بيلباو في بطولة كأس الملك الخميس الماضي، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا برصيد 34 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن إنريكي يخطط للرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم، ولذلك تسعى إدارة النادي للتعاقد مع الأرجنتيني بوكيتينو.

ويقدم بوكيتينو أداء مميزا هذا الموسم مع السبيرز، حيث يحتل الفريق تحت قيادته المركز الثالث في جدول الترتيب بالبريمييرليغ، برصيد 42 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر تشلسي.

ولا يعد بوكيتينو غريبا عن الدوري الإسباني، حيث تولى تدريب إسبانيول بين 2009 و2012. وأتليتكو مدريد كان قد أبدى اهتمامه بالتعاقد معه، ليكون البديل لمواطنه دييغو سيميوني.

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أحمد علي

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