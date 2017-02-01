برشلونة يفقد قلبه في معركة أتلتيكو مدريد

تعهد مدرب نادي برشلونة لويس إنريكي بعدم اللجوء للدفاع في مباراة ذهاب أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي مدريد كأس ملك إسبانيا المقرر الأربعاء.

وتوقع إنريكي في مؤتمر صحفي عقده أن تكون المباراة “صعبة جدا”، وأضاف:” لدينا هدف واضح لما نريد تحقيقه. نريد الفوز بالمباراة الأولى” وفق “رويترز”.

وأضاف أنه لا يعتقد أن يغير مدرب أتلتيكو، دييغو سيميوني، من أسلوبه في المبارة، واصفا إياه بالمنافس الصعب.

وسيفتقد برشلونة لجهود أندريس إنيستا الذي يعتبر قلب الفريق الكاتالوني في خط الوسط كما سيغيب عنه أيضا سيرخيو بوسكيتس بسبب الإصابة.