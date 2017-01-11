برشلونة يواجه أتلتيك بلباو في مهمة انتحارية

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو الأربعاء على ملعب “كامب نو” في لقاء يأتي ضمن إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسيكون برشلونة مطالبا بالفوز في مباراة الليلة، وذلك لتحقيق هدف مزدوج يتمثل في إحراز انتصار أول في 2017، والحفاظ على لقب الكأس المتوج به، والذي بات مهدداً بفقدانه بعد خسارته في الذهاب بنتيجة 1-2، رغم أن مضيفه بلباو أكمل مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي بتسعة لاعبين.

ولم تكن هذه الخسارة الخيبة الوحيدة للاعبي المدرب لويس إنريكي الأسبوع الماضي، حيث تراجعوا أيضا للمركز الثالث في الدوري بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، بعد تعادلهم الأحد الماضي مع فياريال بنتيجة 1-1.

ويسعى برشلونة الذي مني ذهابا بهزيمته الرابعة فقط أمام بلباو في كل المسابقات (مقابل 27 فوزا، ثلاثة منها في نهائي الكأس)، لتجنب إحراج التنازل عن اللقب والخروج من الدور ثمن النهائي.