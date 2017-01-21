برلمان تركيا يوافق على تعديل يعزز صلاحيات أردوغان
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برلمان تركيا يرسخ حكم اردوغان حتى 2019

21 يناير, 2017
وائل فتحى
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وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية، في الساعات الأولى من صباح السبت، على مشروع تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونال نص المشروع 339 صوتا، أي أكثر بتسع أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء الشعبي العام في الربيع المقبل.

ويقول معارضو أردوغان إن التعديلات الجديدة “خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوي” في تركيا، فيما يرى الرئيس أنها ستضمن استقرار البلاد في مرحلة مضطربة، وتمنع العودة إلى التحالفات الهشة التي كانت تحكم البلاد في السابق.

وخلال مناقشات دارت مساء الخميس، أقدمت النائبة المستقلة أيلين نازلياكا على تكبيل نفسها بالمنبر احتجاجا على إقرار تعزيز صلاحيات الرئيس، مما تسبب بمشاجرة بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب المعارضة.

وتتيح الإصلاحات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، كما أنها تسمح لأردوغان بحكم تركيا حتى عام 2029.

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وائل فتحى

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