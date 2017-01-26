بريطانيا تتخذ أول خطوة للخروج من الاتحاد الأوروبي
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بدأ ديفيس السعي للحصول على موافقة البرلمان
بدأ ديفيس السعي للحصول على موافقة البرلمان
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بريطانيا تتخذ أول خطوة للخروج من الاتحاد الأوروبي

26 يناير, 2017
وائل فتحى

بدأ الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس عملية إصدار قانون يسمح للحكومة ببدء عملية خروج البلاد من التكتل، وقال الخميس إنه يتوقع الموافقة على مشروع القانون بسرعة.

وأصدرت المحكمة العليا البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارا تلزم فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأخذ موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة المؤسسة للاتحاد الأوروبي رافضة دفوع الحكومة بأن بوسعها فعل ذلك بشكل أحادي.

وبدأ ديفيس السعي للحصول على موافقة البرلمان من خلال نشر مشروع القانون وطرحه على أعضاء البرلمان وهي المرحلة الأولى من العملية التشريعية الطبيعية التي تشهد دراسة مجلسي البرلمان للمشروع.

وقال ديفيس في بيان “اتخذ الشعب البريطاني قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي وهذه الحكومة مصممة على المضي في مهمة تنفيذه.”

وأضاف “لدي ثقة في أن البرلمان الذي دعم الاستفتاء بأغلبية ستة مقابل واحد سيحترم القرار الذي اتخذه الشعبي البريطاني ويوافق على مشروع القانون بسرعة.”

وذكرت أحزاب معارضة أنها ستحاول تعديل المشروع بما يلزم الحكومة بالكشف عن مزيد من تفاصيل خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويناقش النواب مشروع القانون على مدى يومين في الأسبوع المقبل في 31 يناير والأول من فبراير.

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وائل فتحى

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