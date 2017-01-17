بريطانيا تعلن الانفصال "التام" عن الاتحاد الأوروبي
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رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي
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بريطانيا تعلن الانفصال “التام” عن الاتحاد الأوروبي

17 يناير, 2017
وائل فتحى
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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن بريطانيا تعتزم الانفصال تماما عن الاتحاد الأوروبي، وعدم اللجوء “لأي خيار يخلفنا جزئيا ضمن الاتحاد وجزئيا خارجه”.

وقالت ماي في خطاب لها، الثلاثاء، إن بريطانيا “لن تتمسك بأجزاء من العضوية” ولن تسعى إلى عضوية جزئية أو مشاركة بالكتلة.

وأضافت أن بريطانيا ستشكل “شراكة جديدة متساوية” مع أوروبا.

وكان البريطانيون قد صوتوا في استفتاء في يونيو لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وموضحة رؤيتها لبريطانيا قالت ماي، إنها ترغب في خروج بلادها وهي “أكثر قوة وعدلا ووحدة وتطلعا للخارج عن ذي قبل”.

كما ذكرت أن البرلمان البريطاني سيصوت على الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد.

ويتطلب أمر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشوبة ثم تبدأ مفاوضات تستمر لمدة عامين، ما يعني أن الخروج الفعلي لبريطانيا لن يبدأ قبل مطلع عامين 2019.

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وائل فتحى

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