بريطانيا: نولي أهمية خاصة لعلاقاتنا مع دول الخليج

أكد وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون، خلال جلسة استماع الخميس أمام لجنة برلمانية حول الشرق الأوسط أن بلاده تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع دول الخليج.

وفيما يتعلق بالموضوع السوري، شدد على أن بريطانيا تعاونت مع روسيا في اجتماعات أستانا من أجل التوصل لاتفاق في سوريا.

وأضاف أنه من الصعب القبول ببقاء رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الحكم في ظل رفض الشعب السوري له.

وفي الشأن الليبي، عبّر عن أمله في أن يتم إقناع اللواء خليفة حفتر أنه يمكن أن يكون جزءاً من مستقبل ليبيا. كما أكد جونسون أنه يمكن تحقيق تقدم في ليبيا بالتنسيق مع روسيا ومصر.

إلى ذلك، أشار إلى أن بلاده تحترم روسيا، لكنه أردف أنه “يجب التعامل مع موسكو بحرص وحسم إذا أساءت التصرف”.

وختم مشدداً على أن بريطانيا ستعود للقيام بدور أكبر على الساحة الدولية.