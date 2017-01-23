بري : لبنان بمصاف أهم دول العالم في مكافحة الإرهاب

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن العناية الالهية والكفاءة المهنية العالية للجيش والقوى الامنية، ادت الى النجاح في ضبط وتوقيف الإرهابي الانتحاري الذي كان يستهدف مقهى “كوستا” في شارع الحمرا السبت .

وقال بري لصحيفة “الديار” اللبنانية في عددها الاثنين، إن هذا الأداء الأمني يجعل لبنان بمصاف أهم الدول في العالم في مكافحة الارهاب.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، أوضح بري أن “هناك اتصالات ثنائية وثلاثية تجري، لكن حتى الآن، لا توجد حصيلة بين ايدينا”، مؤكداً أن “قانون الانتخاب يحتاج الى توافق اللبنانيين”.

وقال: “يا ليتنا طبقنا الدستور، فالدستور هو الحل، واقصد هنا ما ناقشناه في الحوار أي إنشاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس نيابي على أساس وطني وليس طائفي”.

وأضاف “إننا مصرون على إنتاج قانون جديد للانتخابات رغم ضيق الوقت”، لافتاً إلى أنه حتى لو أقر القانون قبل يوم واحد من موعد الانتخابات، من الممكن إضافة مادة ضمن القانون حين يقرّ، يحدد فيها تاريخ إجرائها.