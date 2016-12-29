بضامنة روسية وتركية.. هدنه شاملة في سوريا

مع الحديث عن وقف إطلاق نار شامل في سوريا، تبرز بعض الأمور الهامة التي تتعلق بكيفية استثناء تنظيم داعش من ذلك الاتفاق، ومستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وإمكانية إقامة كيان كردي بحكم ذاتي، وكذلك دور الولايات المتحدة في مفاوضات السلام السورية بعد تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير المقبل.

وقال المستشار القانوني للجيش السوري الحر المعارض، أسامة أبو زيد، للصحفيين في تركيا إن الهدنة سيتبعها مباحثات سلام في كازاخستان تركز على إيجاد حل للأزمة السورية.

وأضاف أن 13 فصيلا مسلحا من المعارضة وقعوا على الاتفاق المكون من 5 بنود.

وأوضح أبو زيد أن مباحثات السلام ستكون قائمة على إعلان جنيف 2012، الذي دعا إلى تأسيس “حكم انتقالي” له كافة الصلاحيات التنفيذية لإدارة شؤون سوريا خلال الفترة الانتقالية.

وقال إن هذا يعني نهاية أي تواجد للرئيس السوري بشار الأسد في المستقبل، وإن الهدنة استبعدت تنظيم داعش والمليشيات الكردية الرئيسية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

من جانبه، أوضح فيتالي نومكين، المستشار السياسي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، أن محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة قد تجرى في كازاخستان قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد.

وأضاف نومكين، في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، أن المحادثات في العاصمة الكازاخية آستانة يجب أن تجرى في المستقبل القريب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة وبدء محادثات سلام دولية مع تركيا وإيران رافقه تأييد الائتلاف السوري المعارض وموافقة من الجيش السوري وفصائل المعارضة المسلحة على وقف إطلاق النار في عموم سوريا.

وقال بوتين خلال لقاء مع وزيري الدفاع والخارجية “حدث انتظرناه منذ زمن وعملنا كثيرا من اجل الوصول إليه، تحقق قبل بضع ساعات”.

وأضاف “تم توقيع ثلاث وثائق الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحا أن الوثيقة الثانية تشمل تطبيق إجراءات تهدف إلى مراقبة احترام الهدنة.

وتابع الرئيس الروسي أن “الوثيقة الثالثة هي إعلان أطراف النزاع استعدادهم لبدء محادثات السلام”.

وأعلن من جهة أخرى، “خفض” الوجود العسكري الروسي في سوريا حيث تشن قواته حملة غارات جوية دعما للنظام في دمشق منذ أيلول سبتمبر 2015.

وتابع بوتين “أنا أؤيد اقتراح وزارة الدفاع بخفض وجودنا العسكري في سوريا”. وأكد “لكننا سنواصل بدون شك مكافحة الإرهاب الدولي” و”دعم الحكومة السورية الشرعية” في هذه الحملة.

وبعد وقت قصير على إعلان الرئيس الروسي أعلن الجيش السوري في بيان وقفاً شاملاً للعمليات القتالية على جميع الأراضي السورية بدءاً من منتصف ليل الخميس الجمعة، على أن يستثني تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) “تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر من يوم 30/12/2016″، على أن “يستثنى” من القرار “تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان والمجموعات المرتبطة بهما”.

المعارضة توافق

ومن جانبه أعرب الائتلاف السوري المعارض دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، والذي تم التوصل إليه برعاية تركية روسية ويبدأ سريانه عند منتصف الليل، وفق ما أكد متحدث باسمه الخميس.

وقال احمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية “يعبر الائتلاف الوطني عن دعمه للاتفاق ويحث كافة الأطراف على التقيد به”.

وأكد أن فصائل المعارضة “سوف تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وسترد في حال حصول انتهاكات”، لافتا إلى أن من بين الفصائل الموقعة على الاتفاق “حركة أحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الشام ونور الدين الزنكي”.

وأوضح انه يسري على “جميع المناطق التي تتواجد فيها المعارضة المعتدلة أو تلك التي تضم المعارضة المعتدلة مع عناصر فتح الشام على غرار إدلب” في شمال غرب البلاد.

وقال رمضان انه بعد سريان وقف إطلاق النار “نتوقع إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة بإشراف الأمم المتحدة”.

وأجرت روسيا حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة السورية خلال الفترة الأخيرة محادثات من اجل وقف إطلاق النار في سوريا من شأنه أن يفتح الطريق امام محادثات سلام في أستانا في كازاخستان.

وكان وزير الخارجية التركية مولود تشاوش اوغلو أعلن في وقت سابق الخميس أن في حال نجاح وقف إطلاق النار فان مفاوضات سياسية بين السلطات السورية والمعارضة ستجري في أستانا.

وشهدت الفترة الماضية تقاربا بين موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة السورية، برز خلال اتفاق الشهر الحالي تم بموجبه إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة والمدنيين الراغبين بالمغادرة من مدينة حلب، ما أتاح للجيش السوري السيطرة عليها بالكامل.

وليست هذه أول مرة يتم التوصل فيها إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا، لكنه كان يحصل برعاية روسية أميركية وتتسبب الانتهاكات بانهياره. وتعد هذه أول مرة ترعى فيها تركيا، ابرز داعمي الفصائل المعارضة اتفاقا مماثلا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ منتصف آذار مارس 2011 بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.