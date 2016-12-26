بعد أعوام على أكبر كارثة طبيعية.. 400 جثة مجهولة بتايلاند

ذكرت الشرطة التايلاندية، الاثنين، أن جثث 400 على الأقل من ضحايا كارثة أمواج المد العاتية “تسونامي” التي قتلت 226 ألف شخص عام 2004، لاتزال مجهولة الهوية بعد مرور 12 عاما.

وأدى زلزال بقوة 9.15 درجة على مقياس ريختر إلى وقوع أمواج تسونامي في أجزاء مختلفة من المحيط الهندي، في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ.

وتكبدت تايلاند وإندونيسيا والهند وسريلانكا النصيب الأكبر من الخسائر جراء الكارثة، ولقي قرابة 5395 شخصا مصرعهم، في تايلاند، بينهم نحو ألفي سائح أجنبي.

وأوضح أناند بونكركيو، نائب مفوض الشرطة في منطقة تاكوا با في إقليم فانغ نا، “منذ تسونامي عام 2004 ، اتصلت السلطات بما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف من الأقارب للحضور واستلام الجثث. ثمة نحو 400 جثة لا يمكننا التعرف عليها.”

وتلقى تايلاند، إقبالا سياحا كبيرا، وقد عادت الأمور إلى طبيعتها في المنطقة التي ضربها تسونامي، بينما حلت فنادق جديدة محل تلك التي سوتها أمواج المد بالأرض.