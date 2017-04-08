بعد الضربة الأميركية.. فرقاطة روسية تعود للمتوسط

تعود فرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش” المزودة بصواريخ “كاليبر” المجنحة إلى مياه البحر المتوسط لتنضم إلى مجموعة السفن الحربية الروسية هناك، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة “إنترفاكس”.

وأوضح المصدر، أن الفرقاطة تعود إلى مياه المتوسط بعد انتهاء تدريبات مشتركة بين أسطول البحر الأسود الروسي والبحرية التركية، جرت يوم الأربعاء الماضي حيث قامت مجموعة من السفن الحربية التركية بزيارة ميناء نوفوروسيسك على ساحل البحر الأسود، وفقًا لما ذكرته “روسيا اليوم”.

وأضاف أن الفرقاطة انطلقت من هناك في 5 أبريل، وأنها تعبر حاليا مضيقي البوسفور والدردنيل.

وفي نوفمبرالماضي وجهت “الأميرال غريغوروفيتش” ضربة بصواريخ “كاليبر” إلى مواقع الإرهابيين في سوريا.

ومن الأسلحة التي تحملها هذه الفرقاطة على متنها، ما عدا الصواريخ المجنحة من طراز “كاليبر-إن كا”، منظومة صواريخ “شتيل” للدفاع الذاتي، ومدفع عيار 100 ميللمتر، ومدافع مضادة للجو، وأجهزة لإلقاء قنابل وطوربيدات، كما باستطاعة الفرقاطة أن تحمل على متنها طائرة مروحية.