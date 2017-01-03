بعد فضيحة ” نوت 7″.. سامسونغ تطرح هواتف جديدة

أعلنت شركة “سامسونغ”، عن طرح جيل جديد من أجهزتها يضم ثلاثة هواتف ذكية، وهي أولى المنتجات التي يجري الإعلان عنها، من رائد التكنلوجيا الكوري الجنوبي، منذ فشل هاتف “نوت 7” بسبب مشاكل في البطارية أسفرت عن عدة حرائق.

وكشفت الشركة النقاب عن هواتف “غالاكسي إي 3” و”غالاكسي إي 5″، و”غالاكسي إي 7″، وهي أجهزة تقاوم الماء .

وتم تصميم الهواتف الجديدة بإطار معدني، إضافة إلى زجاج ثلاثي الأبعاد سبق أن جرى استخدامه في “غالاكسي إس 7″ و”غالاكسي إس 7 إيدج”.

وأدخلت “سامسونغ” ميزات إلى الهواتف الجديدة، من قبيل منفذ سريع للشحن، فضلا عن تحسين البطارية وجودة الكاميرا، وضبط أكثر دقة للصور والإضاءة.

وسيكون بوسع زبائن “سامسونغ” أن يطلبوا الهواتف الثلاثة، ابتداءً من العشرين من يناير الحالي، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتكبدت شركة “سامسونغ”، خسائر فادحة، تخطت مليار دولار، خلال العام الماضي، بسبب مشاكل في بطارية “نوت 7″، واضطرت إلى استبدال أجهزة من اقتنوه وتعويضها.