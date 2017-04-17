بعد فوزه في الاستفتاء.. اردوغان نحو التفرد بالحكم

ذكرت مصادر رئاسية أمس الأحد أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصل برئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد التي كانت “واضحة”.

وقالت مصادر في مكتب إردوغان إنه أبلغ يلدريم أنه ممتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه مع إحصاء 98.2 بالمئة من صناديق الاقتراع صوت 51.31 بالمئة من الأصوات لصالح التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئاسة.

وأعلن يلديريم مساء أمس الأحد فوز مؤيدي توسيع سلطات إردوغان وذلك رغم طعن المعارضة في النتيجة.

وقال يلديريم في كلمة ألقاها في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة “مواطني الأعزاء تشير نتائج غير رسمية إلى أن الاستفتاء الذي نص على جعل النظام رئاسيا توج بفوز النعم”.

وبذلك يكون الرئيس التركي قد قطع خطوة مهمة نحو توسيع كبير لسلطاته الرئاسية بعد أن كشفت النتائج الجزئية تقدم مؤيدي التعديلات الدستورية التي يريدها ودفع نحوها بشدة، في استفتاء أمس الأحد.

المعارضة تلوح بالطعن في النتائج

واتهم أبرز حزبين معارضين في تركيا أمس الأحد السلطات التركية بـ”التلاعب” بنتائج الاستفتاء حول توسيع سلطات إردوغان الذي أظهرت نتائجه شبه النهائية غير الرسمية فوز مؤيدي توسيع سلطات الرئيس.

واعلن اردال اكسونجر الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري المعارض (ديمقراطي اشتراكي) أنه سيطعن بنتائج نحو 37 بالمئة من صناديق الاقتراع ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 60 بالمئة، حسب ما نقلت عنه وسائل اعلام تركية.

وقال، إن ممارسات غير قانونية نفذت لصالح الحكومة في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد على تعديلات دستورية ستوسع صلاحيات الرئاسة.

وتابع “العديد من الممارسات غير القانونية تنفذ لصالح الحكومة حاليا لكن ستفوز في النهاية”، مشيرا إلى قرار المجلس الأعلى للانتخابات قبول أصوات غير مختومة.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والمؤيد للأكراد أيضا عبر تغريدة إنه سيطعن في صحة البطاقات في ثلثي صناديق الاقتراع، معتبرا أن “المعطيات التي تصلنا تفيد بأن تلاعبا قد حصل يوازي ثلاث أو أربع نقاط مئوية”.

ويندد الحزبان المعارضان بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء، واعتبرا هذا الأمر خرقا للقواعد المرعية الاجراء.

كما ندد بولنت تزكان وهو أيضا أمين عام مساعد في حزب الشعب الجمهوري في تصريح لشبكة سي ان ان تورك بقرار المجلس الانتخابي.

وصرح عثمان بايدمير المتحدث باسم الحزب أن اثنين من نوابه توجها إلى مقر المجلس الانتخابي لتقديم اعتراض على هذا القرار.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للانتخابات قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أن المجلس سيحصي أصواتا لم يختمها مسؤولوه بوصفها صحيحة إلا إذا ثبت أنها مزيفة متعللا بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل أوراق الاقتراع.

واستخدمت في الاستفتاء بطاقة تصويت واحدة تحمل ختما رسميا وتقسم جزأين: الأول طبعت عليه كلمة “نعم” لمؤيدي التعديل والثاني كلمة “لا” لمعارضيه.

وطالب تزكان المجلس الانتخابي “بالعودة فورا عن هذا الخطأ”، داعيا إياه الى اتخاذ تدابير تضمن اجراء الاستفتاء في إطار العدالة.

وقال سزغين تارينكولو النائب عن حزب حزب الشعب الجمهوري “لا يمكن تغيير قواعد اللعبة بعد بدء المباراة. يجب العودة عن هذا القرار ليكون الاستفتاء منصفا ونزيها”.

وكتب سنان اوغان وهو مسؤول سابق في الحزب القومي يرفض التعديلات الدستورية رغم أن حزبه يؤيدها، على تويتر “قرار مشين يفتح الباب أمام التزوير”.

ودعي حوالى 55.3 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في تركيا في استفتاء شعبي حول توسيع سلطات الرئيس وخصوصا الغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. وبدأ فرز الأصوات فور اغلاق مكاتب الاقتراع.

واعتبر إردوغان أن الاستفتاء حول توسيع صلاحياته الرئاسية هو تصويت من أجل مستقبل تركيا. وقال بعدما أدلى بصوته في الشطر الآسيوي من اسطنبول “ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر”.

ولم يتردد هنجر سينكوم العسكري المتقاعد في توجيه الانتقادات بعدما صوت ضد التعديلات الدستورية في احدى مدارس أنقرة.

وقال “أنا ضد هذه الحكومة لأنني أعرف رؤيتها للعالم. جرت إصلاحات بين 2002 و2004 وقالوا لنا إن تركيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي وستنهي الإرهاب لكن لم يحدث شيء من هذا”.

وتؤكد الحكومة أن هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

لكن المعارضة ترى فيه جنوحا إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016 والذي يعتقد أن السلطات كانت تعلم به وتغاضت عنه عمدا لتدشين أوسع حملة تطهير في البلاد وتصفية للخصوم وتوظيفه لصالح توسيع صلاحيات الرئيس.

وقال تقرير وقعه سنان ايكيم وكمال كيريشي من مركز بروكينغز انستيتيوت إنه في حال أقر النص فإنه “سيؤدي إلى أكبر عملية إعادة هيكلة في 94 عاما من تاريخ السياسة التركية ونظام الحكم فيها”.

ونددت المعارضة ومنظمات غير حكومية في الأسابيع الأخيرة بهيمنة واضحة لأنصار إردوغان في الشوارع ووسائل الإعلام.

وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أوقف بموجبها 47 ألف شخص وسرح أو علقت مهام 100 ألف آخرين.

واضطر حزب الشعوب الديمقراطي خصوصا إلى القيام بحملته فيما يقبع أحد رئيسيه ونوابه في السجن بتهمة إقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني.

ويشكل الأمن رهانا كبيرا في الاستفتاء بعد سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها لتنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الأكراد.

ونشرت السلطات حوالى 380 ألف شرطي حول البلاد لتأمين عمليات الاقتراع. وجرت عمليات التصويت في استفتاء أمس الأحد دون حوادث تذكر.