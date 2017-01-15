بعد قرار محكمة كأس.. السعودية أمام العراق في جوهرة جدة

اعتمد الاتحاد الأسيوي رسمياً ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة الجوهرة لمواجهة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقد كانت المواجهة غير محددة المكان والزمان بسبب رفض المنتخب العراقي اللعب على أرض المملكة العربية السعودية ردّاً على رفض المنتخب السعودي من اللعب في الأراضي الايرانية التي إختارتها العراق أرضاً لها في التصفيات الآسيوية.

وبعد أن ترافع المنتخبين لدى محكمة الكاس الدولية بسويسرا استطاع المنتخب السعودي من كسب القضية و صدر القرار بعدم أحقية منتخب العراق في مطالباته بعدم اللعب في الاراضي السعودية وتثبيت القرار بخوض المواجهةة في جدة بملعب الجوهرة بتاريخ 28-3-2017.