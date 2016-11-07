بعد 25 عاما “الجزيرة” تنجح فى تقليد “العربية”

نجحت قناة “الجزيرة” بعد 25 عاما فى تقليد قناة “العربية” فى الشكل العام لبعض برامجها ، وهذا النجاح تم تثمينه من قبل المتابعين لشاشة القناتين ،لأن الأمر ليس مجرد اتهام جزافى بل موثق بفيديو بثه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى يثبتون بالمقارنة الدقيقة كيف تم التقليد الحرفي الفج من قبل القناة القطرية.

مشاهدة الفيديو توضح كيف يبدو الامر غريبا وصادما فى الوقت ،لأن قناة “الجزيرة” استنسخت برامج قناة “العربية” بدءا من بث برنامج صباحى لكسر الرتابة ،وتخفيف الزخم الإخباري، وتغيير الأخبار العاجلة ، حتى برنامج “نشرتم” والذى تم اقتباسه من برنامج على قناة العربية بعنوان “تفاعل” ، ووصل التقليد لدرجة استنساخ خلفية البرامج ذاتها ، وشكل المذيع أيضا فى أحد البرامج ، وهو الامر الذى يجعل التشابه مثيرا للسخرية.

لاشك أن هناك براعة كبيرة من القائمين على إدارة قناة “الجزيرة” فى السير قدما على خطى “العربية”، ولكنها فى النهاية براعة فى الشكل أولا وأخيرا، وياليتها كانت تقليدا متعمقا يشمل السياسة التحريرية.