بنك مفتوح من دون أمن أو موظفين.. والنتيجة صادمة

ماذا يمكن أن يحدث حين يُترك مصرف مفتوحا على مصراعيه ليوم كامل وهو خال تماما من رجال الأمن وحتى الموظفين؟ سيناريو ربما يصعب تصور احتمالاته، بيد أنه وقع فعلا بأول أيام العام، وكانت نتيجته لا تخطر على بال.

فقد كان من المفترض أن يغلق بنك “كومنويلث” في أستراليا أبوابه في العطلة الرسمية في عدد كبير من دول العالم.

إلا أن أحد فروع البنك في منطقة صنشاين بمدينة ملبورن ترك أبوابه مفتوحة يوم العطلة، ربما لمن يريد أن يتجول ويلتقط الصور أو المقاطع المصورة، وهو ما فعله البعض.

وقال أحد المارة ممن دخلوا البنك وصوروه: “هناك ماكينات سحب آلي. انظر إنه مفتوح على مصراعيه. دعونا ندخل”.

وفي وقت لاحق أكدت الشرطة المحلية أن فرع البنك ترك مفتوحا، وقالت متحدثة أمنية إن “أبلغتنا امرأة تستخدم ماكينة سحب آلي أن أبواب فرع هامشاير رود مفتوحة. توجهت الشرطة إلى هناك وانتظرت حتى أتى شخص وأغلقه”.

وتابعت المتحدثة: “لا يعتقد حتى الآن أن شيئا ما سرق”.

كما أكدت متحدثة باسم البنك أن الفرع أغلق بسرعة وأن لا شيء فقد، وتابعت: “بالتأكيد سيتم النظر في الأمر”.