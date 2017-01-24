بهية الشعيبية.. أول عمانية تحصل على منحة لدراسة علوم الفضاء

حصلت المهندسة بهية الشعيبية من عمانتل على منحة من جامعة الفضاء الدولية لدراسة علوم الفضاء ISU وذلك بعد منافسة دولية.. في دورة تدريبية تمتد لمدة خمسة أسابيع وهي المرأة العمانية والعربية الوحيدة في هذه الدورة التي تشارك بها في إطار شغفها واهتمامها بعلوم الفضاء والذي يرافقها منذ الصغر حيث بدأت في قراءة الكتب في علم الفضاء فترة الدراسة وبعدها أكملت دراستها في تخصص الاتصالات ثم تابعت دراستها العليا للحصول على شهادة الماجستير في تخصص تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة والأقمار الاصطناعية من المملكة المتحدة. وتعمل بهية حاليا في عمانتل كمهندسة مشاريع الاتصالات.

الجدير بالعلم .. أن المهندسة بهية الشعيبية.. لديها مساهمات وإنجازات في بعض المحافل داخل السلطنة وخارجها حيث قامت بابتكار جهاز لتقليل تأثير أشعة الشمس على ترددات أنظمة الاتصالات والذي حصلت من خلاله على المركز الأول في مسابقة مواهب عمانتل عن فئة الابتكار في عام 2012 ..وأيضا مشاركتها بمشروع تكنولوجي تطويري آخر في المسابقة نفسها وحصولها على المركز الأول في عام 2015.

وحول هذا البرنامج قالت المهندسة بهية الشعيبية: «أنا فخورة بدعم عمانتل لي وإتاحتها الفرصة لحضوري في هذا البرنامج الذي يشارك به مختصون من مختلف دول العالم وهو بالتأكيد سيسهم في تعزيز المعرفة ومشاركة الخبرات وتبادلها مع المعنيين وأيضا أسعى من خلاله لنقل كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد لخدمة بلدي».

يذكر أن عمانتل تحرص على تطوير المهارات والقدرات الشخصية للموظفين، فبالإضافة إلى خطط التدريب السنوية التي تتبناها الشركة لمختلف موظفيها فإن الشركة عملت على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى إبراز قدرات موظفيها واكتشاف المواهب التي يمتلكونها، ومن أهم هذه المبادرات مسابقة «مواهب عمانتل» والتي شاركت فيها المهندسة بهية الشعيبية وحصلت على المركز الأول عن فئة الابتكار في النسخة الأولى منها. وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى السلطنة لتنمية مواهب الموظفين وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم المختلفة.