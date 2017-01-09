بوارج التحالف تقصف مواقع الحوثيين في ميناء المخاء

قصفت البوارج الحربية التابعة لقوات التحالف العربي الاثنين مواقع مسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح في ميناء المخا غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن بوارج التحالف تقصف، في الأثناء، مواقع الانقلابيين في المخاء بالتزامن مع المواجهات التي تشهدها مناطق في مديرية ذوباب القريبة.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت، في وقت سابق اليوم، من تحرير معسكر العمري في ذوباب بعد معارك عنيفة مع الانقلابيين.

وأعلنت قوات الجيش الوطني والتحالف العربي عن انطلاق عملية “الرمح الذهبي” لتحرير الساحل الغربي لتعز.