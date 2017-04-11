بوتين: خطط لهجمات كيماوية "مزيفة" بسوريا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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بوتين: خطط لهجمات كيماوية “مزيفة” بسوريا

11 أبريل, 2017
وائل فتحى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن لدى بلاده معلومات أن الولايات المتحدة كانت تخطط لشن هجمات صاروخية جديدة على سوريا، وإنه كانت هناك خطط لـ”هجمات كيماوية مزيفة هناك” لاتهام الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذها.

ودعا الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في موسكو، المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق في هجوم الغاز في إدلب، الذي اتهمت واشنطن الجيش السوري بتنفيذه ووجهت على أثره ضربة بعشرات الصواريخ على قاعدة الشعيرات العسكرية التابعة له في حمص التي يعتقد أن الهجوم شن انطلاقا منها.

وأضاف بوتين إن الضربات الأميركية في سوريا تذكره بالمزاعم عن أسلحة الدمار الشامل بالعراق التي اجتاحت بسببها القوات الأميركية العراق في 2003.

وحذر بوتين من “استفزازات” تتعلق بالأسلحة الكيماوية في المستقبل بهدف توريط الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الرئيس الأميركي أمر بضرب قاعدة الشعيرات العسكرية السورية بـ 59 صاروخ توماهوك لردع النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي حسب ما قالت وزارة الدفاع الأميركية.

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وائل فتحى

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