بوتين لشعبه: عام 2016 كان صعبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، إن العام 2016 كان صعبا، داعيا الروس إلى الإيمان ببلادهم والبقاء موحدين.

وجاء حديث بوتين في رسالته التقليدية لمواطنية بمناسبة رأس السنة، وفق ما أوردت “فرانس برس”، وتبث الرسالة عادة في منتصف الليل وباتت متوفرة في أقصى الشرق الروسي.

وأضاف بوتين أن الصعوبات التي واجهت الروس خلال 2016 “أتاحت لنا الالتفاف بعضنا حول بعض”.

وتابع “الأمر الأساسي هو أن نؤمن بأنفسنا وبقدراتنا وببلادنا. نعمل بنجاح وننجز الكثير”، مشيدا خصوصا بأولئك البعيدين من عائلاتهم مثل الجنود الروس في سوريا.

وتابع بوتين “لدينا بلد مترام وموحد ورائع”، معبرا عن أمله في أن يجلب العام الجديد “السلام والاستقرار والازدهار”.

وشهد 2016 عودة قوية لروسيا على الساحة الدولية، فقد أحرزت نجاحات في سوريا تمثلت في فرض وقف إطلاق نار تمهيدا لمفاوضات سلام ترعاها مع تركيا بعد تدخل عسكري أتاح للجيش السوري استعادة حلب، ثاني مدن البلاد.

وتتزامن رسالة بوتين في الوقت الذي يستعد فيه 35 دبلوماسيا روسيا لترحيلهم من الولايات المتحدة خلفية اتهام ادارة باراك اوباما لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.