بوتين يتجنب الرد على واشنطن.. وترامب يشيد بذكائه

أشاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الجمعة بـ “الذكاء الشديد” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عدم رده على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو اثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “خطوة موفقة (من بوتين) بالنسبة الى الإرجاء. لقد عرفت دائما أنه شديد الذكاء”، في اشارة الى استبعاد الرئيس الروسي معاملة واشنطن بالمثل بعد فرضها عقوبات على موسكو تضمنت طرد دبلوماسيين.

وقال الرئيس الروسي بوتين، أمس الجمعة، إن موسكو لن تطرد أحداً من الدبلوماسيين الأميركيين رداً على العقوبات الأميركية ضد روسيا لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الأميركية، وتحتفظ بحق الرد على الإجراءات الأميركية غير الودية، ولن تنحدر لهذا المستوى.

وأضاف الرئيس الروسي أن الإجراءات الأميركية الأخيرة استفزازية وموجهة لضرب العلاقات الروسية الأميركية. مردفا أن بلاده ستنتظر أفعال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قبل اتخاذ أي خطوة بشأن العلاقة مع واشنطن.

ومضى يقول “لكننا لن ننزل إلى مستوى دبلوماسية غير مسؤولة… ولن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأميركيين”.

وتابع بوتين “من المؤسف أن إدارة أوباما تنهي عملها بهذه الطريقة، لكنني أتمنى له ولأفراد أسرته عاما سعيدا رغم كل شيء”.

ودعا الرئيس الروسي “كل أبناء الدبلوماسيين الأميركيين” المعتمدين في روسيا إلى الاحتفال التقليدي الذي يقام في الكرملين بمناسبة عيد رأس السنة وعيد الميلاد لدى الطائفة الأرثوذكسية في السابع من يناير.

وبعد قرار أميركا، الخميس، طرد 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو، وإمهالهم 72 ساعة للمغادرة، اقترحت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المعاملة بالمثل وطرد 35 دبلوماسياً أميركاً.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا أعلنت أمس الجمعة اعتزامها طرد 35 دبلوماسيا أميركيا ومنع الطاقم الدبلوماسي الأميركي من استخدام بيت ومخزن في موسكو وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن.

ونقلت الوكالات عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إنه اقترح على الرئيس فلاديمير بوتين هذه الإجراءات. كما أشارت وكالة “تاس” الروسية إلى وجود تحرك فعلي لطردهم.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف” أن روسيا لن تدع العقوبات الأميركية تمر دون رد.

ميدفيديف لأوباما: مع السلامة

من جهته، قال رئيس وزراء روسيا، ديمتري ميدفيديف، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تنهي حكمها للولايات المتحدة “بنوبة معاداة لروسيا”.

وأضاف في صفحته على فيسبوك بعد يوم من فرض عقوبات أميركية على روسيا ردا على اختراق إلكتروني مزعوم لمؤسسات الحزب الديمقراطي الأميركي “المؤسف أن إدارة أوباما التي بدأت عملها باستعادة علاقاتنا تنهي حكمها بنوبة معاداة لروسيا. صاحبتكم السلامة”.

وكانت أميركا قررت الخميس، طرد 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو، وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد، بينهم جهازا مخابرات روسيان، و4 ضباط مخابرات، و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.

وقال أوباما في بيان، إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى “في الوقت الذي نختاره، بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها”.