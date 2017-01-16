بورشنكو لبايدن: أوكرانيا لن تستسلم لروسيا مطلقا

قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الاثنين، لنائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الذي يزور أوكرانيا إن بلاده لن تستسلم للعدوان الروسي وتعود لتكون تابعاً للإمبراطورية الروسية.

ونقلت وكالة يوكرنفورم عن بورشنكو التأكيد على أن حكومته تبنى أوكرانيا جديدة تتشارك القيم الديمقراطية والحقوق والحريات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد مدد الأسبوع الماضي العقوبات على روسيا بسبب الصراع في غرب أوكرانيا، حيث تدعم روسيا القوات المتمردة التي تحارب الجيش الأوكراني منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقد لقى أكثر من 9000 شخص حتفهم في الصراع، الذي اندلع عقب أن أطاحت كييف بالرئيس الموالي لروسيا مطلع عام 2014 في ظل مظاهرات حاشدة تدعو لمزيد من التقارب مع الغرب.

وقد قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بإعادة بناء العلاقات بين روسيا وأميركا، الأسبوع الماضي، إنه سوف يدرس إمكانية إلغاء العقوبات إذا عملت روسيا بنجاح مع الولايات المتحدة.