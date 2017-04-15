بيونغ يانغ تستعرض قوتها في “يوم الشمس”

احتشدت وحدات عسكرية السبت في بيونغ يانغ لإظهار قوة النظام الكوري الشمالي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة بعد المئة لميلاد كيم إيل سونغ مؤسس كوريا الشمالية.

وبحسب فرانس برس، اصطفت مئات الشاحنات المحملة بالجنود قبل الفجر على طول ضفاف نهر تايدونغ الذي يعبر العاصمة الكورية الشمالية استعدادا لتسيير موكب عبر المدينة.

وإضافةً الى الاحتفال بـ”يوم الشمس” وهو الاسم الذي يُطلق رسمياً على يوم ميلاد كيم إيل سونغ (15 أبريل 1912-8 يوليو 1994) جدّ الزعيم الحالي كيم جونغ اون، يتعلّق الأمر بالنسبة إلى هذه الدولة الشيوعية المعزولة على الساحة الدولية بتوجيه رسالة واضحة حول مدى قوتها العسكرية إلى كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

ويعتقد مراقبون أنّ النظام الشيوعي يمكن أن ينتهز فرصة هذه الذكرى السنوية، لإطلاق صاروخ بالستي أو إجراء تجربة نووية جديدة ستكون السادسة. وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء مثل هذه التجارب.

قنبلة نووية؟

وتوحي مؤشرات جديدة إلى ان نشاطا يجري في موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، حسبما يقول خبراء في الموقع الإلكتروني “38 نورث” ومسؤولون أميركيون.

وذكر هؤلاء أن كوريا الشمالية “وضعت على ما يبدو عبوة نووية في نفق” وقد تلجأ إلى تفجيرها صباح السبت.

وتوعد جيش كوريا الشمالية الجمعة برد “لا رحمة فيه” على أي استفزاز أميركي.

معالجة المشكلة”

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذر الخميس مجدّداً بيونغ يانغ، مؤكداً أنّ “كوريا الشمالية مشكلة، وستتم معالجة المشكلة”.

وأرسل ترامب حاملة الطائرات كارل فينسن ترافقها ثلاث سفن قاذفة للصواريخ، وتحدث بعد أيام عن إرسال أسطول يشمل غواصات إلى شبه الجزيرة الكورية.

وافاد بيان لجيش الشمال نشرته الوكالة الرسمية أن ترامب “دخل مسار التهديد المفتوح وابتزاز جمهورية كوريا الشمالية الديموقراطية الشعبية”.

وهدد البيان بأن القواعد الأميركية في كوريا الجنوبية “والبيت الأزرق (المقر الرئاسي لكوريا الجنوبية) سيتم تدميرها بشكل تام خلال دقائق قليلة”.