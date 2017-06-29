بيونغ يانغ تصدر أمراً بإعدام رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

قالت كوريا الشمالية أمس الأربعاء إنها أصدرت أمراً بإعدام الرئيس السابقة لكوريا الجنوبية باك جون هاي ورئيس جهاز مخابراتها لتآمرهما لاغتيال زعيم بيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، إن معلومات أظهرت أن باك دبرت مؤامرة لإعدام “القيادة العليا” لكوريا الشمالية في عام 2015 وإن بيونغ يانغ تفرض عقوبة الإعدام على الخائنة باك جون هاي.

ولم تكشف الوكالة عن مصدر المعلومات، لكن صحيفة يابانية قالت هذا الأسبوع إن باك أقرت في 2015 خطة للإطاحة بنظام كوريا الشمالية الذي يتزعمه كيم جونغ أون.