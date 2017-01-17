بيونغ يانغ تهدد بالقضاء على وحدة خاصة لسيول

هددت كوريا الشمالية الثلاثاء بالقضاء على وحدة خاصة كورية جنوبية، سيتم تشكيلها لتحييد قادة كوريا الشمالية في حال اندلاع صراع.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت في عرض خطتها لسياسة 2017 إنها تعتزم تشكيل وحدة خاصة، قبل الموعد المقرر لتشكيلها بعامين، في إطار جهود مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وسوف تكلف الوحدة بالقضاء على قيادات كوريا الشمالية أو على الأقل تحييدها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن صحيفة رودونج سينمون، الناطقة بلسان الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، حذرت من أن إعلان كوريا الجنوبية بتشكيل هذه الوحدة إعلان صريح للحرب ضد بيونغ يانغ، مضيفة أن كوريا الشمالية على استعداد لاتخاذ أي إجراء إذا قامت سيؤول بأفعال استفزازية.

وكتبت الصحيفة “الوحدة الخاصة ستكون الهدف الأول لهجماتنا العسكرية الدقيقة إذا حاولت ضرب قيادتنا”.

وقال أستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية يانج مون جين، إنه “من المرجح أن تظهر كوريا الشمالية رداً أكثر حدة وتصدر تحذيرات أقوى باسم قائد قواتها العسكرية إذا شكلت سيؤول الوحدة بهدف تحييد قادتها”.

ويقول الخبراء إنه من المرجح أن تقوم بيونغ يانغ بأعمال عسكرية استفزازية في وقت ما أو مع اقتراب مارس (أذار) المقبل، وذلك للاحتجاج على التدريبات العسكرية المقبلة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مسؤول حكومي “نحن نراقب الموقف عن كثب، حيث أننا نرى أن هناك احتمالية كبيرة أن تقوم كوريا الشمالية بعمل استفزازي وقت إجراء التدريبات العسكرية المشتركة”.