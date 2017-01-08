بيونغ يانغ تهدد: سنقوم باختبار صاروخ باليستي في أي وقت

قالت كوريا الشمالية الأحد إنها قد تجري اختباراً لصاروخ باليستي عابر للقارات في أي وقت ومن أي مكان يحدده الزعيم كيم جونج أون.

وألقت باللوم في تطوير أسلحتها على السياسة العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة.

وقال كيم في الأول من يناير(كانون الثاني)، إن بلاده التي تتمتع بقدرات نووية اقتربت من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله “الصاروخ الباليستي العابر للقارات سيطلق في أي وقت ومن أي مكان تحدده القيادة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.