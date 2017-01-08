بيونغ يانغ تهدد: سنقوم باختبار صاروخ باليستي في أي وقت
الرئيسية » اخبار » بيونغ يانغ تهدد: سنقوم باختبار صاروخ باليستي في أي وقت

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي
اخبار عالم

بيونغ يانغ تهدد: سنقوم باختبار صاروخ باليستي في أي وقت

8 يناير, 2017
أحمد علي
image_pdfimage_print

قالت كوريا الشمالية الأحد إنها قد تجري اختباراً لصاروخ باليستي عابر للقارات في أي وقت ومن أي مكان يحدده الزعيم كيم جونج أون.

وألقت باللوم في تطوير أسلحتها على السياسة العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة.

وقال كيم في الأول من يناير(كانون الثاني)، إن بلاده التي تتمتع بقدرات نووية اقتربت من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله “الصاروخ الباليستي العابر للقارات سيطلق في أي وقت ومن أي مكان تحدده القيادة العليا لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *