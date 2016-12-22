تأجيل التصويت على مشروع مصري لوقف الاستيطان
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المستوطنات الاسرائيلية
المستوطنات الاسرائيلية
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تأجيل التصويت على مشروع مصري لوقف الاستيطان

22 ديسمبر, 2016
أحمد علي
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أجل مجلس الأمن الدولي الخميس التصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال دبلوماسيون لوكالة “فرانس برس”، إن مصر طلبت التأجيل من أجل إتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار، من دون تحديد موعد جديد للتصويت عليه.

وكان من المقرر أن يجري مجلس الأمن الخميس تصويتا على مشروع القرار “وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

ويقول مشروع القرار إن المستوطنات الإسرائيلية “انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي” وعقبة رئيسية أمام السلام.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صور القرار، وهو الأمر الذي ذهب إليه أيضا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وقال إن السلام لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة.

ويعد المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط 2.6 مليون فلسطيني.

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أحمد علي

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