تتويج رياض محرز بـ”الأسد الذهبي” كأفضل لاعب إفريقي

نال الدولي الجزائري رياض محرز جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي في 2016 في استفتاء صحيفة المنتخب الرياضية المغربية بعدما قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وحصل محرز على206 نقاط في الاستفتاء الذي شارك فيه40 صحفيا من إفريقيا وخارجها إضافة لزوار موقع الصحيفة على الإنترنت. حسب رويترز.

وتفوق محرز- الذي فاز الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء صحيفة الهداف الجزائرية- على الجابوني بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند (170 نقطة) والمصري محمد صلاح مهاجم روما (84).

ومحرز – الموجود أيضا في قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي – هو ثاني لاعب عربي يفوز بجائزة الأسد الذهبي بعد محمد أبو تريكة صانع لعب منتخب مصر السابق الذي نالها عام 2008.

وديدييه دروجبا مهاجم ساحل العاج وتشيلسي السابق هو الأكثر فوزا بجائزة الأسد الذهبي إذ حققها أربع مرات في 2005 و2006 و2007و2012 بينما فاز بها صمويل إيتو مهاجم الكاميرون السابق ثلاث مرات.