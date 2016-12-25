تحذيرات من تسونامي في تشيلي بعد زلزال عنيف

أصدرت السلطات في تشيلي تحذيرات من تسونامي بعد أن هز زلزال قوي قدرت شدته بنحو 7.7 درجة على مقياس ريختر حسب تقديرات أولية جنوب البلاد.

وهز الزلزال المنطقة الواقعة جنوب غرب بويرت مونت جنوب تشيلي، بحسب هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية.

وأنذر مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي ومقره الولايات المتحدة بإمكانية حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال على طول سواحل المحيط الهادي على امتداد أكثر من 1000 كيلومتر من مركز الزلزال.

وأصدرت السلطات المحلية بإجلاء السكان من المناطق الساحلية في لوس لاغوس والمناطق المحيطة بها.

وجاء التحذير كالتالي: “كإجراء وقائي، نأمر بإخلاء المناطق الساحلية في بيو بيو، وأراوكاريا، ولوس ريوس”.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سكان مدينة كويلون “تم إجلاؤهم وهم في طريقهم إلى مناطق آمنة”.

وقال أحد شهود العيان “عشت بمناطق مختلفة جنوب البلاد لنحو 10 سنوات لكنني لم أشعر بزلزال بهذه القوة من قبل”.

وغرد رئيس البلاد على صفحته على موقع تويتر قائلا “كل التشجيع للأبطال الذين تضرروا جراء الهزة الأرضية، وخدمات الإغاثة العاجلة جارية بالفعل”.

ويقول خبراء الزلازل إن البنى التحية في تشيلي وتصميم المباني فيها بمعايير مضادة للزلازل مكنها من تجنب أضرار كبيرة.

وتعد تشيلي من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل.