تحذير إيراني لطائرات أميركية

حذرت قوات الدفاع الجوي بإيران عدة طائرات مقاتلة وطائرات من دون طيار أميركية خلال مناورات عسكرية جارية في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، الأربعاء، تصريحات العميد عباس فرج بور، عميد بالجيش الإيراني، يقول فيها “خلال المناورات العسكرية التي أجريت في الأيام الثلاثة الماضية، قامت قوات الدفاع الجوي بتحذير 12 طائرة تابعة لدول إقليمية بالبقاء بعيدا عن المجال الجوي للبلاد”، وفق “أسوشيتد برس”.

وخلال الأشهر الأخيرة، شكى الأسطول الخامس من إجراءات للجيش الإيراني في البحر والجو.

وبدأت وحدات الدفاع الجوي الإيرانية مناورات يشارك فيها 17 ألف جندي على مساحة أكبر من 496 ألف كيلومتر في جنوب إيران، الاثنين الماضي.