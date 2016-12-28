تحذير غامض من "أسرّة قاتلة" في بريطانيا
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الشركة لم توضح ما المشكلة بمنتجاتها
الشركة لم توضح ما المشكلة بمنتجاتها
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تحذير غامض من “أسرّة قاتلة” في بريطانيا

28 ديسمبر, 2016
أحمد سالم
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طلبت شركة لتصنيع الأسرّة في بريطانيا، من المستهلكين، التوقف عن استخدام منتجاتها “فورا”، في أعقاب وفاة رضيع عمره 7 أشهر.

ولم توضح شركة “بلايتايم بيدز” سبب وفاة الطفل أو نوع المشكلة في منتجاتها حتى الآن، لكنها حذرت مستخدمي الأسرّة من احتمال “الاختناق أو السقوط أو السحق”، مشيرة إلى أن التحذير يشمل عدة أنواع من الأسرّة للكبار والصغار.

وقالت الشركة في بيان: “ننصح بقوة بالتوقف عن استخدام الأسرّة فورا للنوم أو للعب، والتأكد من أن الأطفال على وجه الخصوص لا يتسلقون أو ينامون أو يلعبون فوقها”.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في واقعة وفاة الطفل المفاجئة، في 3 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنها استدعت مدير الشركة، التي أعلنت أيضا التوقف عن بيع أسرّتها.

وقال المتحدث باسم شرطة شمال يوركشاير “نحن نحقق بالوفاة المفاجئة للطفل. الشرطة تناشد مستهلكي هذه الأسرّة إبلاغنا في حال كانت لديهم أي ملاحظات بشأن السلامة أو إذا أصيب أحد نتيجة تصميمها”.

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أحمد سالم

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