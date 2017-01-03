تحرير مواقع بشبوة من الانقلابيين.. ومواجهات تعز

أعلن الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، بعدما طرد عناصر الميليشيات الانقلابية منها، فيما أغارت مقاتلات التحالف العربي على مواقع للميليشيات في شبوة وتعز.

وأوضح الجيش أن وحداته تمكنت من تطهير جبهة الساق وتحرير منطقة تلال مقيربة شمالي بيحان.

وأضاف أن التقدم مستمر باتجاه منطقة الصفحة المجاورة لقطع امداد الميليشيات إلى منطقة عسيلان وتضييق الخناق عليها جنوب وغرب بيحان.

وأسفرت المواجهات في بيحان عن سقوط 9 قتلى من عناصر الميليشيات وإصابة 2 آخرين وأسر 3، فيما قتل 5 من قوات الشرعية، من بينهم ضابط برتبة عقيد وأصيب 12 آخرين.

وكانت القوات الموالية للشرعية قد أطلقت الأسبوع الماضي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مديرية بيحان.

واستطاعت القوات المدعومة من مقاتلات التحالف العربي والمقاومة الشعبية تحرير مواقع عدة في المديرية خلال الأيام الماضية.

وتكمن أهمية المديرية في كونها متاخمة لمحافظتي مأرب والبيضاء، ولعل قربها من مواقع عسكرية وحيوية في شبوة ومأرب، جعل من استعادتها أولية بالنسبة للقوات الشرعية.

مواجهات تعز

وفي سياق آخر، أفادت مصادر أمنية بمقتل اثنين من عناصر الميليشيات الانقلابية خلال مواجهات مع قوات الشرعية بمديرية الصلو جنوب شرقي تعز.

وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للانقلابيين في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز ومديرية عسيلان بمحافظة شبوة.