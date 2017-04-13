تدريب عسكري سعودي أردني الأسبوع المقبل

تستعد القوات الأردنية والقوات السعودية تنفيذ عدد من التمارين المشتركة في الأردن على مختلف المستويات، ضمن خطة تدريبية مشتركة من خلال تمرين “عبدالله/5”.

واعتباراً من مطلع الأسبوع القادم، وتستمر عدة أسابيع، وفقاً للجيش الأردني.

تأتي التمارين ممثلة بعدد من المجموعات والفصائل المسندة من عناصر الإسناد من كلا البلدين، بهدف تبادل الخبرة والمعرفة والتنسيق المشترك في عدد من المهام والواجبات التي تخدم مصلحة الجيشين والمتمثلة بمكافحة الإرهاب ورفع كفاءة التنسيق والجاهزية القتالية لدى المجموعات المشاركة في هذه التمارين وتطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة لأية تهديدات محتملة.

وكانت وكالة الأنباء السعودية “واس” قالت قبل أيام، إن العمليات البحرية الخاصة في الجيش الأردني، تستعد للمشاركة في تمرين عبد الله 5 مع وحدات الأمن البحرية الخاصة السعودية.

ويعد تمرين عبدالله 5 تمرين تبادليا تزامنيا مشتركا انطلق في عام 2012 بتنفيذ مناورات عبدالله (1)، ويهدف للتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب ومعالجة الذخائر العمياء لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية.