تراكم الضغوط على ترامب لتشديد لهجته تجاه روسيا

بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يشعر بأنه محاصر بين رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا ورغبات أعضاء الحزب الجمهوري المطالبين برد أكثر صرامة على ما تقول وكالات الاستخبارات الأميركية إنه تدخل من جانب الكرملين في انتخابات الرئاسة الأميركية.

ويشير الاعتراف الضمني الذي ورد يوم الأحد في تعليقات أدلى بها رينس بريباس الذي اختاره ترامب رئيسا لهيئة العاملين في البيت الأبيض بأن روسيا وراء الاختراق الإلكتروني لمؤسسات الحزب الديمقراطي إلى أن مجال المناورة المتاح أمام ترامب ربما بدأ يتقلص.

وكان ترامب قد دأب على نبذ ما توصلت إليه أجهزة الاستخبارات الأميركية من وقوف روسيا وراء عمليات التسلل الإلكتروني خلال الانتخابات وهو ما نفته روسيا أو أنها كانت تحاول مساعدته في الفوز بانتخابات الرئاسة.

وكان ترامب يردد أن أعمال التسلل ربما قامت بها الصين أو أي شخص مثل متسلل بدين يجلس في فراشه.

غير أنه بعد تقرير وجهت فيه وكالات الاستخبارات الأميركية اللوم الأسبوع الماضي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول خبراء متخصصون في الشأن الروسي إن ترامب سيواجه مطالب متزايدة للرد باستخدام وسائل عسكرية ودبلوماسية واقتصادية وربما بعملية سرية بعد تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال نايل جاردنر من مؤسسة هيريتيج البحثية المحافظة في واشنطن والتي تتمتع بصوت مسموع في فريق ترامب الانتقالي “الإدارة الأميركية الجديدة ستحتاج إلى تبني نهج أكثر تشددا بكثير.”

وقال الخبراء في الشأن الروسي إن الجمهوريين في الكونجرس الذين يخشون من اتجاه ترامب للمهادنة مع بوتين ربما يضغطون على الرئيس الجديد للامتناع عن تحقيق أهم رغبات الزعيم الروسي والتي تتمثل في تخفيف سريع للعقوبات الاقتصادية التي فرضت بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وتقول أجهزة الاستخبارات الأميركية إن جواسيس روسا اتجهوا منذ الانتخابات لعمليات تسلل الكتروني تشمل أفرادا ومؤسسات من بينها مراكز بحثية فيما يعتقد محللون أنه مسعى لمحاولة التعرف على السياسات الأميركية المستقبلية.