ترامب: الملايين صوتوا بشكل غير شرعي في انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إن ملايين الأشخاص صوتوا بصورة غير شرعية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بحسب ما أفاد البيت الأبيض الذي لم يقدم أي دليل لدعم تلك التصريحات.

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر وجهات نظر الرئيس خلال مؤتمره الصحافي اليومي.

وقال سبايسر “بحسب تصريحاته، ما بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص قد يكونوا صوتوا بصورة غير شرعية، وهو رقم يستند إلى دراسات اطلعنا عليها”.

وأضاف “أعتقد أن الرئيس يفكر بذلك منذ وقت بسبب دراسات ومعلومات يمتلكها”.

ولا يوجد أي دليل علني عن عمليات تزوير محتملة في الانتخابات التي جرت في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر. وفي حال كانت تلك التأكيدات صحيحة، فستشكل أكبر فضيحة سياسية في تاريخ البلاد. ورغم ذلك، أكد سبايسر أن ترامب واثق بنتيجة الانتخابات.

وأوضح سبايسر أنه بحسب “الدراسات والأدلة” فإن “أشخاصا” لفتوا انتباه ترامب إلى أن 14 في المائة من الناخبين “لم يكونوا مواطنين أميركيين”. وردا على سؤال إذا ما كان البيت الأبيض سيطلب فتح تحقيق حيال تزوير محتمل للانتخابات، قال سبايسر “ربما نقوم بذلك. كل شيء ممكن”. وأضاف “ليس هناك أي تحقيق، قلت إن ذلك ممكن. كل شيء ممكن. كان سؤالا افتراضيا”.

وعلى الرغم من أن سبايسر أشار إلى “دراسات”، فإن الدراسة الوحيدة التي ذكرها تعود إلى عدة سنوات ماضية، كما أن معدي الدراسة أشاروا إلى أن حجم العينة الصغير، يمكن أن يشير إلى نتائجها بشأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين زعموا أنهم كانوا مسجلين للتصويت.