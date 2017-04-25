ترامب: حان الوقت لإزالة “عصابة العينين” بشأن بيونغ يانغ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعين على مجلس الأمن الاستعداد لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وسط تصاعد التوتر بشأن برامجها الصاروخية والنووية.

وأضاف أن المجتمع الدولي تصرف كما لو كان “معصوب العينين” لعقود من الزمان بشأن مشكلة كبيرة يجب أن تجد طريقها للحل في نهاية المطاف.

وقال ترامب لسفراء مجلس الأمن في البيت الأبيض في وقت يتصاعد فيه القلق من أن كوريا الشمالية ربما تعد لاختبار سادس لقنبلة نووية مضيفا أن الوضع الراهن في كوريا الشمالية غير مقبول.

“يجب على المجلس أن يكون مستعدا لفرض عقوبات إضافية وأقوى على البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.”

ومضى قائلا “هذا تهديد حقيقي للعالم سواء أردنا التحدث عنه أم لا. كوريا الشمالية مشكلة عالمية كبيرة يتعين علينا حلها بشكل نهائي”.

وأضاف “الناس يضعون عصابات للأعين منذ عقود والآن حان الوقت لحل المشكلة.”

ولم يعط ترامب أي مؤشر على التوقيت الذي ستفرض فيه العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن إدارته تناقش ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بتلك العقوبات كرد على أي تجربة صاروخية أو نووية جديدة لكوريا الشمالية أو فرضها بمجرد الاتفاق عليها.