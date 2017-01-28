ترامب سيطلب من البنتاغون شن هجمات أكثر قوة على داعش

يصوغ البيت الأبيض مسودة لمرسوم رئاسي يطلب فيه من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس تقديم خطط لشن هجمات أكثر قوة على تنظيم داعش، حسب ما صرح به مسؤولون لصحيفة واشنطن بوست أمس الجمعة.

وقد تهدف هذه الخطط إلى نشر مدفعية أميركية على الأرض في سورية، إضافة إلى طائرات مروحية حربية لدعم تحرير مدينة الرقة من سيطرة التنظيم.

وقال المسؤولون للصحيفة إن الرئيس دونالد ترامب، الذي يقوم بأول زيارة له إلى مقر وزارة الدفاع (بنتاغون) الجمعة، سيطالب ماتيس الجمعة بعرض هذه الخطط عليه في غضون 30 يوما.

وأشارت شبكة CNN إلى أن ترامب سيكلف هيئة الأركان المشتركة بعدة أهداف لمكافحة داعش لكي يقوم الجيش الأميركي بتصميم الخيارات الاستراتيجية والتكتيكية التي ستقدم له.

ومن المتوقع أيضا أن يدعو ترامب لمراجعة قدرات التسليح النووية للولايات المتحدة، إضافة إلى خطة لنشر نظام مضاد للصواريخ ذي “فعالية شديدة”.