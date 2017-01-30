ترامب: علاقاتنا مع كوريا الجنوبية ستكون أفضل من الماضي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين في مكالمة هاتفية أجراها الرئيس المكلف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانج كيو-آن- إن بلاده ستكون بجانب كوريا الجنوبية بنسبة 100%، وإن العلاقات الكورية والأميركية ستكون أفضل مما كانت عليه في الماضي.

واقترح ترامب مواصلة التشاور الوثيق بين مسئولي حكومتي البلدين حول الاستراتيجية المضادة للأسلحة النووية والصواريخ الكورية الشمالية، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء.

وقال ترامب: إنه يتطلع إلى التشاور الوثيق حول تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة بين الدولتين الحليفتين وسبل تعزيز التعاون لمواجهة الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وذلك بمناسبة زيارة جيمس ماتيس وزير الدفاع الأميركي المخططة إلى كوريا الجنوبية الأسبوع القادم.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستكون مع كوريا الجنوبية بنسبة 100% بالنسبة لقضية كوريا الشمالية، وأوضح أنه يتقدم بتهانيه للشعب الكوري بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، وأنه يقدر الإنجازات التي حققتها كوريا الجنوبية.

وبدوره،هنأ هوانج ترامب بتنصيبه رئيسا لأميركا، وعبر عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة آسيا والباسيفك والمجتمع الدولي تحت قيادة الرئيس ترامب.