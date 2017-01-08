ترامب: عندما أكون رئيساً ستحترمنا روسيا بشكل أكبر
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
اخبار عالم

ترامب: عندما أكون رئيساً ستحترمنا روسيا بشكل أكبر

8 يناير, 2017
أحمد علي
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تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس السبت بإقامة علاقات طيبة مع روسيا، وذلك بالرغم من تقرير استخباراتي اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإصدار أوامر لشن حملة تدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وكتب ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول: “إقامة علاقة جيدة مع روسيا أمر طيب وليس أمراً سيئاً. فقط الأغبياء أو الحمقى هم من يعتقدون أن ذلك سيكون سيئاً”.

وأضاف: “عندما أكون رئيساً، ستحترمنا روسيا بشكل أكبر كثيراً مما تفعله الآن وسيعمل البلدان معاً ربما لحل بعض المشكلات الكبرى والملحة وقضايا العالم!”.

كان تقييم استخباراتي أميركي صدر أمس الجمعة، قد خلص إلى أن بوتين “أمر” بإطلاق حملة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية لتقويض الثقة بالعملية الديمقراطية والإضرار بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

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أحمد علي

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