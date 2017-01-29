ترامب: قانون الهجرة ليس حظراً على المسلمين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس السبت، إن الأمر التنفيذي الذي يقيد الهجرة إلى الولايات المتحدة ليس حظرا على المسلمين وإنه يعمل بشكل جيد.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله للصحفين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: “ليس حظرا على المسلمين… يعمل بشكل جيد جدا. تراه في المطارات وتراه في كل مكان.”

وأصدر الرئيس الجمهوري الجديد الجمعة أمرا تنفيذيا يقيد لأربعة أشهر السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة ويمنع مؤقتا المسافرين من 7 دول بالشرق الأوسط من دخول الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الخطوة ستحمي الأميريكيين من الإرهاب في وفاء سريع وقوي لتعهده خلال حملته الانتخابية.

وينص القرار خصوصا على أنه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الاتية: العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.

كذلك فإن القرار التنفيذي يوقف لمدة 120 يوما العمل بالبرنامج الفدرالي لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتين من دول تشهد حروبا، أيا تكن جنسية هؤلاء اللاجئين. وفقا لفرانس برس.

وأمس السبت، باشرت السلطات الأميركية تنفيذ هذه القيود، حيث احتجزت في المطارات مسافرين من رعايا الدول المشمولة بحظر السفر، في خطوة لقيت احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.