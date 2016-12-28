ترامب لإسرائيل: اصمدي فـ 20 يناير لم يعد بعيداً
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الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب
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ترامب لإسرائيل: اصمدي فـ 20 يناير لم يعد بعيداً

28 ديسمبر, 2016
أحمد علي
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هاجم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في تغريدة على تويتر الإدارة الأميركية ومجلس الأمن الدولي بعد التصويت على القرار المناهض للاستيطان بالضفة الغربية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها الأربعاء، إنه يرفض “استمرار القبول التعامل مع إسرائيل، بمثل هذا الازدراء وقلة الاحترام”.

وأضاف مهاجماً الرئيس الأميركي الحالي، باراك أوباما “كنت أعتقد أنه سينجح في الفترة الانتقالية قبل تخليه عن الرئاسة، ولكن تعمد تبني تصريحات معادية، ووضع العراقيل، على طريقها”.

وطالب ترامب إسرائيل بالصمود، قائلاً “لن أسمح بذلك، فبعد الاتفاق النووي مع إيران، جاء تصويت الأمم المتحدة، أصمدي وظلي قويةً يا إسرائيل، فـ 20 يناير لم يعد بعيداً جداً”.

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أحمد علي

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